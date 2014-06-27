الداخلية تدعو للالتزام باشتراطات السلامة في الخيم الرمضانية

دعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند نصب الخيم الرمضانية والالتزام بإجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة المطلوبة في التمديدات الكهربائية وتنفيذها من قبل متخصصين لتفادي وقوع الحرائق التي غالبا ما تكثر صيفا.

واعلن العقيد جمعة سالم الدهماني مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي بالإنابة في إطار حملة "سلامتك" عن تشكيل لجنة لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لجعل مواقع الخيم مناطق آمنة حيث يقوم فريق التفتيش المبدئي ومن خلال جولاته بالتأكد من مراعاة تطبيق جميع اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق حسب كود الإمارات ..

كما تم تشكيل فريق توعوي يعمل على توعية العاملين في هذه الخيام وكيفية التصرف الأمثل في حال حدوث أي طارئ لاسمح الله وتوفير مادة مناسبة ومعدة خصيصا لمرتادي الخيام الرمضانية.

وقال إن اللجنة حرصت على تشكيل فرق أخرى تعمل في الفترة المسائية تهتم بالوقوف على الممارسات التي تحتويها الخيام ومدى توافر أجهزة الإطفاء والسلامة داخلها وسلامة الإمدادات الكهربائية والتزام أصحاب الخيم بتوفير الاشتراطات الوقائية ورفع تقارير يومية عنها حيث يقوم الفريق بإنذار أو مخالفة الأماكن التي تخالف الاشتراطات التي تم توزيعها على ملاك الخيام حسب درجة خطورتها على الأرواح والممتلكات العامة.

وأهاب بجميع ملاك ومرتادي الخيام الحرص في التعامل بمثل هذه الأماكن لخطورتها التي تكمن في سرعة انتشار الحريق لاحتوائها في إنتاجها على مواد قابلة وسريعة الاشتعال.. ودعت في حالة مشاهدة أي سلوك خاطئ من قبل الملاك أو مرتاديها الاتصال على الرقم (999).

ولفت الدهماني إلى أهمية حملة " سلامتك " التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ودورها في زيادة الوعي باشتراطات السلامة والوقاية والتي تتضمن مجموعة من مبادرات التوعية استعدادا لشهر رمضان المبارك وتستمر خلال عطلة عيد الفطر المبارك .

جدير بالذكر أن إدارات الدفاع المدني على مستوى إمارات الدولة تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك من أجل ضمان توافر شروط الأمان اللازمة في المظاهر المرتبطة بشهر الصوم مثل الخيم التي تقدم خدمات الإفطار أو التي يرتادها الزوار للسحور وكذلك بيوت الشعر والعريش والمطابخ المنزلية.

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