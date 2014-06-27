القبض على 5 من تنظيم الإخوان بمركز إطسا بالفيوم



> شنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، حملة موسعة على مركز إطسا أسفرت عن إلقاء القبض على 5 من تنظيم الإخوان .

ففى قرية خورشيد قامت الحملة بإلقاء القبض على مجدى عيد- موظف بوزارة الصحة ، وعيد ربيع- موظف بوزارة الصحة ، ونبيل جمعة زهران – تاجر ، وجمال اسماعيل – مدرس .

وفى قرية قصر الباسل ألقت القبض على عمر سيد عبدالتواب عامل ، كما داهمت منازل كل من عادل سيد عبد التواب مدرس ، وعلى محمد عبد العال – مدرس ، وحمدى محمد عبد الحق – مدير مدرسة ، وعطوة راضى عبد الحق – موظف بالوحدة المحلية ، وعاطف عبد الحميد محمد – أعمال حرة ، ومحمود عبد الحميد محمد – موظف بوزارة الصحة ، وحمدى محمد عبد العال – إمام وخطيب مسجد ، وشوقى حسين طلب – مدرس ، وعلى توفيق على – ناظر مدرسة ولم يكونوا متواجدين أثناء المداهمة .