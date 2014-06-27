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ننشر بنود الاتفاق بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة

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ننشر بنود الاتفاق بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة ننشر بنود الاتفاق بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة

أكدت وإثيوبيا التزامهما المتبادل فى علاقات البلدين الثنائية بمبادىء التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة .

وجاء ذلك فى بيان مشترك صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا هيلى ماريام ديسالين حول مباحثات القمة التى جرت بينهما فى مالابو أمس ، وأعلنه وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الاثيوبى تواضروس ادهانوم فى مؤتمر صحفى عالمى اليوم .

وأكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد اساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده ، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الاثيوبى التنموية ، فقد اتفقا وفقا للبيان المشترك فى هذا الاطار على ما يلى فيما يتعلق باستخداماتهما المائية :

1- احترام مبادىء الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الاضرار ببعضهم البعض .

2- أولوية اقامة مشروعات اقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه .

3- احترام مبادىء القانون الدولى .

4- الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية ، واحترام نتائج الدراسات المزمع اجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد .

5- تلتزم الاثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه.

6- تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع اثيوبيا ، والذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب اثيوبيا بعين الاعتبار .

7- الدولتان تلتزمان بالعمل فى اطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى اطار التوافق .

وقد اتفق الجانبان على البدء الفورى فى تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.

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