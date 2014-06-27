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رئيس أوكرانيا: إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا أفضل خيار لنا

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رئيس أوكرانيا: إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا أفضل خيار لنا رئيس أوكرانيا: إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا أفضل خيار لنا

قال الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو إن “الخيار الأفضل بالنسبة إلى أوكرانيا هو أن تكون لها منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا على حد سواء”.

وأضاف بوروشينكو – في مقابلة مع قناة (سي آن آن العالمية) نشرت وكالة أنباء (إيتار ــ تاس) الروسية مقتطفات منها اليوم الجمعة – أن “الخيار الأفضل في الوقت الراهن هو أن تكون لنا اتفاقية حول منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وأن يكون لنا نظام مماثل مع روسيا”.

واعتبر أن أوكرانيا يمكن أن تصبح أفضل رابط للوصل بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي في المجال التجاري، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تقدم روسيا على أي رد فعل سلبي على توقيع الجانب الاقتصادي من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، الذي من المقرر أن يجري اليوم في بروكسل، ويمثل موضوع إقامة منطقة تجارة حرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي الجزء الرئيسي من الاتفاق.

وذكر الرئيس الأوكراني أن السلطات الروسية وعدته بإجراء مفاوضات ثلاثية بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع.. وقال “لذلك لا نتوقع رد فعل سلبيا فوريا، وسنبذل كل ما بوسعنا لإيجاد حل وسط”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن بلاده في حال توقيع أوكرانيا على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لن تغلق حدودها أمام المنتجات الأوكرانية، لكنها ستلغي التسهيلات التي تتمتع بها هذه المنتجات حاليا في السوق الروسية.

ا ش ا

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