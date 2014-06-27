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محافظ المنوفية يفتتح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في شبين الكوم

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محافظ المنوفية يفتتح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في شبين الكوم محافظ المنوفية يفتتح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في شبين الكوم

أفتتح الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية معرض الجمعية المصرية للتنمية وحماية المستهلك للحوم والسلع الغذائية بمدينة شبين الكوم ، وذلك في إطار التعاون المثمر بين قطاع الأمن الغذائي بالقوات المسلحة ومحافظة المنوفية  .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن هذا المعرض يأتي كخطوة للمشاركة في تخفيف العبء عن المواطنين وتيسيرا لهم فى الاكتفاء من كافة السلع الغذائية لاستقبال شهر رمضان الكريم ، كما أعلن المحافظ إلى أنه سيتم طرح وعرض كل السلع الاستهلاكية والغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم وكل السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للجمهور وتقل عن مثيلاتها فى الأسواق .

وقام المحافظ بتفقد أقسام المعرض المختلفة والذي يضم منتجات تتمثل في لحوم مجمدة وسكر ومعلبات وزيوت وجميع انواع التمور المختلفة وياميش رمضان .

 

 

 

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