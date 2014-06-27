محافظ المنوفية يفتتح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في شبين الكوم

أفتتح الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية معرض الجمعية المصرية للتنمية وحماية المستهلك للحوم والسلع الغذائية بمدينة شبين الكوم ، وذلك في إطار التعاون المثمر بين قطاع الأمن الغذائي بالقوات المسلحة ومحافظة المنوفية .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن هذا المعرض يأتي كخطوة للمشاركة في تخفيف العبء عن المواطنين وتيسيرا لهم فى الاكتفاء من كافة السلع الغذائية لاستقبال شهر رمضان الكريم ، كما أعلن المحافظ إلى أنه سيتم طرح وعرض كل السلع الاستهلاكية والغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم وكل السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للجمهور وتقل عن مثيلاتها فى الأسواق .

وقام المحافظ بتفقد أقسام المعرض المختلفة والذي يضم منتجات تتمثل في لحوم مجمدة وسكر ومعلبات وزيوت وجميع انواع التمور المختلفة وياميش رمضان .