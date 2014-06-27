إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بكفالة مليون جنيه لكل منهما في “الكسب غير المشروع”

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسه المستشار أحمد عبد العزيز أخلاء سبيل جمال و علاء مبارك فى قضية الكسب الغير مشروع المتهمان فيها باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في جني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهماالمشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

وفي يوم 24 يونيو 2013 تم أخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك فى تلك القضية من قبل غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار ميسرة محمد وتم تأيد القرار من محكمة الجنايات فى تاريخ 27 يونيو 2013 من قبل مكمه الجنايات برئاسه المستشار عبد المنعم عبد الستار وقررت عدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنح المستأنفة باخلاء سبيلهما لاا ان جمال و علاء فوجئوا بقرار جديد من قاضي التحقيق المستشار أسامة أبو صافى في 16 يونيو الجاري بحبسهم فى تلك القضية بالرغم من حصولهم على أخلاء سبيل فيها من قبل.فتم التقدم بأستئناف علي امر الحبس الجديد يوم الأربعاء 25 يونيو 2014 و تحدد له جلسه الامس و التي أصدرت قرارها باخلاء سبيلهم والغاء قرار الحبس من الكسب غير المشروع كانه لم يكن