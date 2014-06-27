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استمرار توقف «العالمية للنترات» بالسويس

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استمرار توقف «العالمية للنترات» بالسويس استمرار توقف «العالمية للنترات» بالسويس

 

أرشيفية

واصل عمال شركة النترات العالمية بالسويس اضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الـ 29 أحتجاجا على قرار أدارة الشركة بفصل اعضاء اللجنة النقابية.

أكدت الجمعية العمومية للعاملين بشركة السويس للنترات عبر بيان اصدرته أنهم مستمرين فى الأضراب عن العمل وذلك بعد اعلان مدير المصنع بالتهديد لباقي العمال بالفصل على حد وصفهم حال استمرار احتجاهم.

من جانبها تواصل مديرية القوي العاملة بالسويس مفاوضاتها بين العمال وأدارة الشركة فى محاولة لانهاء المشكلة القائمة وعودة العمل .

كان حرر عمال شركة النترات العالمية بالسويس بلاغا تحت رقم 1041 اداري عتاقة ضد أدارة الشركة يتهمونهم بغلق وأيقاف العمل بالشركة لمدة يومان على خلفية قيامهم بفصل اعضاء اللجنة النقابية بشكل تعسفي كما وصف العمال .

من جانبهم أصدر العمال بيان أمس الخميس يناشدون الرئيس بالتدخل لحل أزماتهم بعد فشل جميع المفاوضات وتمسك ادارة الشركة الجنسية على فصل اعضاء اللجنة النقابية.

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