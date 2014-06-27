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«تمرد ومستقبل وطن» يواصلان تحرير توكيلاتهما لإنشاء حزبيهما

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«تمرد ومستقبل وطن» يواصلان تحرير توكيلاتهما لإنشاء حزبيهما «تمرد ومستقبل وطن» يواصلان تحرير توكيلاتهما لإنشاء حزبيهما

حركة تمرد

واصل أعضاء حركة تمرد ومستقبل وطن بالسويس تحرير  توكيلات حزب الحركة الشعبية العربية الخاص بتمرد وحزب مستقبل وطن.

قال مصدر قضائي، أن عدد التوكيلات المحررة لأعضاء تمرد لم تتجاوز حاجز الـ 100 توكيل وهو أيضا نفس العدد بالنسبة لأعضاء حملة مستقبل وطن .

وأوضح  محمد فداء المتحدث باسم تمرد ومدن القناة، أنهم يستفبلون يوميا توكيلات وأنهم يناشدون كل المواطنين والشباب بالنزول لعمل توكيلات لإنشاء حزب تمرد الجديد ويطالبون كل من قام بتحرير توكيل بتسليمه بمقر الحركة بجوار مسجد الشهداء بحي السويس.

وقال عبد الرحمن ناصر منسق الحملة بالسويس أن عدد كبير من الشباب قاموا بتحرير توكيلات بمكاتب الثوثيق لإنشاء حزب مستقبل وطن بتعتبره أول حزب شبابى .

واشتكى منسق الحملة من نقص الموظفين بمكاتب الشهر العقارى بمجمع المحاكم السويس والتأخر فى استخراج التوكيلات للمواطنين بعكس المكاتب الأخرى بالمحافظة .

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