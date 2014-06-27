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بوتفليقة مهنئا اللاعبين: عزفتم سيمفونية وطنية في الملعب ولم تخيبوا أمل شعوبنا فيكم

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بوتفليقة مهنئا اللاعبين: عزفتم سيمفونية وطنية في الملعب ولم تخيبوا أمل شعوبنا فيكم بوتفليقة مهنئا اللاعبين: عزفتم سيمفونية وطنية في الملعب ولم تخيبوا أمل شعوبنا فيكم

هنأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة – فى برقية – منتخب بلاده لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، بعد التأهل التاريخي لمحاربي الصحراء إلى الدور الثاني من نهائيات كاس العالم المقامة بالبرازيل، بعد تعادله مع نظيره الروسي بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بالمونديال.

وقال بوتفليقة في برقية التهنئة: «تلقيت باعتزاز كبير أثلج صدري وصدور كل الجزائريين وجميع المشجعين والمناصرين في كافة الاقطار العربية والإسلامية والإفريقية نبأ ارتقائكم الى الدور الثاني في كأس العالم بجدارة وامتياز»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: «إن حناجر المناصرين الذين رافقوكم إلى البرازيل لم تكف عن أناشيد التشجيع وأهازيج الحماسة، كما أن أعين مشاهديكم على الشاشة الصغيرة لم تتوقف عن متابعتكم خطوة خطوة، وأنتم تعزفون على أرض الملعب تلك السمفونية الوطنية الرائعة في فن كرة القدم».

وتابع: «لم يخب آمل الجزائر والأمة العربية والشعوب الإسلامية الإفريقية فيكم، وكانت فرحة الجميع العارمة بمروركم الى الدور الثاني الرابط الاخوي الذي شد بعضهم الى بعض ووحد مشاعر المودة والاحساس بصلات الانتساب والانتماء. لقد أكدتم بأدائكم هذا أن النجاح لا يأتي حظا ولا هبة إنما يتحقق بالمثابرة والتحضير الجيد والأداء الرائع».

واستطرد بوتفليقة يقول: «إننا جميعا على ثقة من إرادتكم القوية في مواصلة أدائكم على نفس الوتيرة الممتازة والمتميزة التي ظهرتم بها في هذه المقابلة والتي سبقتها ،وإننا لنعرب لكم عن تهانينا الحارة ونسأل الله تعالى لكم حسن التوفيق وأن يجعل الفوز حليفكم في كل مبارياتكم القادمة».

 

 

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