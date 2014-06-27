4 شركات وطنية تتنافس على مشروع شبكة للصرف الصحى بالمنطقة الصناعية بأبو رواش

أعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة عن تقدم 4 شركات وطنية لتنفيذ مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحى بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بالكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوى .

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة المحافظ وحضره اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس نائبا المحافظ ومحمد الشيخ السكرتير العام وراضى أمين السكرتير العام المساعد وأحمد القاضى رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية .

وقال إنه تم تأهيل العروض الفنية لهذه الشركات على أن يتم الانتهاء من التقييم المالى واختيار الشركة الفائزة بأقل الأسعار مالياً خلال أسبوع تمهيداً لتوقيع العقد مع الشركة الفائزة الشهر المقبل .

وأكد المحافظ أنه سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل بإجمالى تكاليف 80 مليون جنيه وتنتهى المرحلة الأولى خلال سنة من بدء التنفيذ .

ووافق مجلس الإدارة على اعتماد 1.5 مليون جنيه لتغذية منطقة الكيلو 26 بالمياه وطرح المشروع للتنفيذ من خلال مناقصة عامة طبقاً للقانون .

وكشف المحافظ عن زيادة ملحوظة فى الإقبال على الاستثمار الصناعى فى المنطقة من قِبل المستثمرين نظراً لموقعها المتميز وقربها من الطرق العامة، كما تعمل المحافظة على التيسير على المستثمرين فى الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل .

وأوضح عبدالرحمن أنه خلال العام الأخير تم إصدار 116 ترخيص بناء لمشروعات جديدة و 32 رخصة تشغيل و 38 رخصة تجديد مشروعات ودراسة 127 طلبا، كما تم عقد 7 لجان فنية تم خلالها فحص 113 مشروعا لتقنين أوضاع أو تغيير نشاط أو إدخال أنشطة جديدة .

كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد تقدير أثمان لـ 18 مشروعا من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .

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