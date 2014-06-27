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بسبب زنا المحارم MBC توقف فجأة عرض شوجي في رمضان

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بسبب زنا المحارم MBC توقف فجأة عرض شوجي في رمضان بسبب زنا المحارم MBC توقف فجأة عرض شوجي في رمضان

الجمعة 27-06-2014 13:35

عبدالله عبدالجليل- سيدتي نت

ثمّن المحامي فريح الكوح ما قامت به محطة MBC باستبعادها مسلسل "أمس أحبك وباجر وبعده" من العرض في شهر رمضان المقبل.
وقال الكوح الذي طعن على حكم عدم الاختصاص بوقف عرض المسلسل الذي صوّر في الكويت، رغم تضمنه طرحاً منافياً للأخلاق الإسلامية والعادات والتقاليد، أمام محكمة الاستئناف "سنصر على طلباتنا بمنع عرض المسلسل وكلنا ثقة بالقضاء الكويتي العادل بوقف عرض المسلسل، ونتمنى من محطة MBC تقديم كتاب للمحكمة يفيد بوقف المسلسل، وحينها سنواصل قضيتنا ضد وزارة الاعلام وكيفية إجازة نص مسلسل عن زنا المحارم والعياذ بالله للعرض في الشهر الفضيل".
وكانت محطة MBC إرتأت إستبعاد عرض إلى حين إنتهاء القضية المرفوعة من المحامي فريح الكوح والتي إختصم بها أمام المحاكم الكويتية الممثل القانوني للمحطة ووزارة الاعلام، لأن المسلسل صوّر في الكويت وأجيز من إدارة الرقابة بوزارة الاعلام .
ويشكل إيقاف المسلسل مأزقاً جديداً للفنانة شجون التي تعد الخاسرة الأكبر من إيقاف مسلسلها وتأجيله للعام الثاني على التوالي، حيث كان المفترض أن يعرض في العام الفائت خلال شهر رمضان، إذ أنّ بقيّة نجوم المسلسل لديهم بدل العمل عملين خلال شهر رمضان بإستثناء شجون التي ستكتفي بالجلوس مع المشاهدين لمتابعة زملائها.
يذكر أنّ المسلسل يلعب دور البطولة فيه عبدالمحسن النمر وخالد البريكي وإلهام الفضالة وشجون الهاجري وفاطمة الصفي ويعقوب عبدالله وهو من إخراج محمد القفاص وفكرة هبة مشاري حمادة وسيناريو وحوار عبير زكريا.

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