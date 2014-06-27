هل يفوز مكسيم خليل بقلب سيرين عبد النور في رمضان؟

يطل الفنّان السّوري مكسيم خليل على جمهوره خلال شهر رمضان بعملين، الأوّل عربي مشترك "حلاوة الروح"، والثّاني مصري "سيرة الحب".

وسيعرض "حلاوة روح" على قناة "أبو ظبي الأولى"، و"السومرية"، و"روتانا خليجية"، وتدور قصّة المسلسل حول قصّة حب ثلاثيّة الأطراف، بين كل من الأبطال "خالد سليم، ومكسيم خليل"، ويبدأ الصراع على من سيفوز بقلب البطلة، التي تلعب دورها النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، وهو استعادة للدور الذي مثله في مسلسل "روبي" حيث كان يتصارع مع أمير كرارة على قلب سيرين عبد النور، فهل يفوز بقلبها هذه المرة؟

أمّا في مسلسل "سيرة الحب" الذي سيعرض على قناة "سي بي سي"، يؤدي مكسيم خليل دور "إسماعيل"، وهو شاب سوري يقيم في بيروت، ويتعرف على فتاة سورية هناك، ليقرّرا معاً السفر إلى حمص، لتصوير فيلم وثائقي عن الأحداث الدّائرة هناك.