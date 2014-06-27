ما علاقة ليوناردو ديكابريو بإنتحار زوج صديقته؟

أقدم ،Andrew Stern زوج Katie Cleary صديقة Leonardo DiCaprio، على الانتحار، بعد انفصاله عن زوجته.

العارضة السمراء Cleary، البالغة من العمر 32 عاماً، شوهدت منذ أسابيع برفقة الممثّل العالمي DiCaprio داخل أحد الملاهي الليليّة في فرنسا، بعد مشاركتها في فعاليات مهرجان "كان" السينمائي.

وكشف أحد المصادر الخاصّة لصحيفة الـ Daily Mail البريطانيّة عن أنّ شيئاً لم يحصل بين Katie و Leonardo، حيث إنّ الأخير مرتبط عاطفياً بـ Toni Garrn.

ومنذ حوالى الـ4 أشهر، ظهرت Katie إلى جانب Leonardo في مهرجان Santa Barbara السينمائي، ممّا أثار الشكوك حول وجود علاقة ما بينهما.

بعد كلّ هذه الأمور والتساؤلات، ربط البعض بين انتحار Andrew Stern ووجود علاقة ما بين زوجته وDicaprio، وإن بقي كلّ ذلك مجرّد تكهنّات وكلام غير مؤكّد.

تمّ دفن Stern في لوس أنجلوس، وحضر مراسم الدفن حوالى 60 شخصاً من الأهل والأصدقاء.

يُشار إلى أنّ أحد المقرّبين من Andrew أكّد معاناة الأخير من وسواس وكآبة نفسيّة.

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