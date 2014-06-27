لماذا تغيّب النجوم الأتراك عن جنازة جدّة مراد علم دار؟

فقد الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار في مسلسل "وادي الذئاب" مساء الثلاثاء الماضي جدته فريدة شاشماز التي توفيت في منزلها عن عمر ناهز الـ89 عاماً، بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة، وأقيمت مراسم جنازتها والصلاة عليها في اليوم التالي بعد صلاة العصر في مسجد عزت باشا، وتم دفنها في مقبرة العائلة الخاصة.

وظل راجي شقيق نجاتي ملازماً له وعاشا معاً يوماً مؤلماً بفقدانهما جدتهما المقربة منهما كثيراً، وكانت معروفة بأعمالها الخيرية والتربوية في اسطنبول.

وتقدم جنازتها عائلة شاشماز كلها وعلى رأسها نجاتي شاشماز الذي رغم حزنه الشديد حمل جثمانها فوق كتفه، وتصدر صلاة الجنازة على روحها مع المصلين وكبار أصدقائه من المسؤولين من بينهم رئيس البلدية عمر فاروق ونائبه عاصم نازيرلي ورئيس البلدية السابق، ولم يلحظ وجود أحد من زملائه الفنانين الأتراك. ولم تستغرب الصحافة ذلك لتفضيل نجاتي شاشماز منذ سنوات حياته الخاصة على حياة الأضواء والشهرة، فهو نادراً ما يتواجد في المهرجانات الفنية أو المناسبات العامة كزملائه، كما أن مراسم الجنازة والدفن تمت بصمت وهدوء دون صخب إعلامي.

وكان آخر ظهور لنجاتي شاشماز مع جدته عام 2006 حين افتتحا معاً مدرسة إبتدائية في منطقة إيلازيج بتركيا.

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