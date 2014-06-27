الأمن الكاميروني يقتل 10 مسلحين من جماعة “بوكو حرام” النيجيرية

قتل الأمن الكاميروني 10 مسلحين يعتقد أنهم أعضاء في جماعة (بوكو حرام) النيجيرية المتشددة في اشتباكات قرب الحدود مع نيجيريا خلال الساعات الماضية.

وذكرت وسائل إعلام نيجيرية اليوم الجمعة أن الكاميرون نشرت ألف جندي على الحدود للتصدي للمسلحين الذين يعبرون من نيجيريا وذلك بعد أن اتهمت أبوجا ياوندي بعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع عبور المسلحين من وإلى الأراضي الكاميرونية.

وأشارت تقارير صحفية نيجيرية إلى أن مدينة (امشيدي) بشمال الكاميرون أصبحت معقلا لبوكو حرام على الأراضي الكاميرونية الأمر الذي دعا السلطات الكاميرونية إلي التدخل لطرد المسلحين بعد تورطهم في أعمال عنف داخل الكاميرون.

وكانت نيجيريا قد ذكرت مؤخرا أنها هي والكاميرون والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبنين والنيجر وتشاد قرروا إنشاء وحدة مخابرات مشتركة لتبادل المعلومات حول العمليات الإرهابية المحتملة بوسط وغرب أفريقيا.

وذكر بيان أصدره منسق المركز القومي لمكافحة الإرهاب ومدير هيئة التوجيه الوطني بنيجيريا مايك اوميري أن إنشاء الوحدة جاء تنفيذا للتوصيات التي تم اتخاذها خلال مؤتمر باريس الأخير حول الأمن في غرب ووسط أفريقيا والذي ركز على كيفية التصدي لأنشطة جماعة (بوكو حرام).

وأضاف أن “الدول التي شاركت في مؤتمر باريس وقعت على مذكرة تفاهم حول ضرورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتم بموجب المذكرة توقيع اتفاقية إنشاء وحدة الاستخبارات التي أطلق عليها (وحدة مخابرات الرد السريع الخارجية) بياوندي في الكاميرون”.

وشهدت المناطق الحدودية بين نيجيريا والكاميرون خلال الأسابيع الماضية أعمال عنف وصفت بـ”غير المسبوقة” ونسبت إلي (بوكو حرام).

ا ش ا