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مقتل 4 جنود أوكرانيين وإصابة 5 في اشتباكات بإقليم دونيتسك

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مقتل 4 جنود أوكرانيين وإصابة 5 في اشتباكات بإقليم دونيتسك مقتل 4 جنود أوكرانيين وإصابة 5 في اشتباكات بإقليم دونيتسك

أعلن منسق مركز الأبحاث السياسية العسكرية بأوكرانيا ديمتري تيمتشوك اليوم الجمعة عن مقتل 4 جنود أوكرانيين وإصابة 5 آخرين في اشتباكات على حاجز بالقرب من مدينة كراماتورسك الواقعة في إقليم دونيتسك شرق البلاد.

وقال تيمتشوك في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حسبما ذكر راديو (صوت روسيا) إن قوات الدفاع الذاتي في دونيتسك شنت هجوما واسعا على أول حاجز بالقرب من كراماتورسك مساء أمس الخميس .. مضيفا أن الهجوم كان مدعوما بـ 8 دبابات وقذائف الهاون.

وأضاف تيمتشوك أن القوات الأوكرانية شنت هجوما ودمرت دبابة واستولت على أخرى، وقتِل أربعة جنود وأصيب خمسة آخرون، وتمكن المسلحون من تدمير أربع مدرعات ناقلة للجنود وقذيفة هاون.

ولفت تيمتشوك إلى أن الميليشيات فتحت نيرانها على مواقع الجيش الأوكراني في جبل كاراتشون بالقرب من سلافيانسك، وتمكن أحد القناصة التابعين للميليشيات من إصابة جندي.

ا ش ا

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