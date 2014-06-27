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جمعية كاريتاس مصر بالإسكندرية تنظم مارثون للأطفال المعرضين للخطر

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جمعية كاريتاس مصر بالإسكندرية تنظم مارثون للأطفال المعرضين للخطر

جمعية كاريتاس بالإسكندرية تنظم مارثون للأطفال المعرضين للخطر

نظمت جمعية كاريتاس مصر بالإسكندرية مارثون لأطفال المعرضين للخطر، بدأ من منطقة سيدى بشر وأنتهى أمام مكتبة الإسكندرية، وذلك بغرض حث المواطنين بالإهتمام بأطفال الشوارع وضرورة العناية بهم، ومعاملتهم كأفراد من المجتمع.

من جانبه قال هانى موريس – مدير جمعيه كاريتاس أن الهدف من فاعلية اليوم توعيه المواطنين بحقوق الأطفال المعرضين للخطر، فمن حق الأطفال أن ينعموا بالحرية والعدالة الاجتماعية، وطالب “موريس” توفير سكن لائق لهم، ومستقبل فى التعليم والصحة، ونوه أنه يتم التعرض لهم بصورة بشعة من المجمتع بصور عامة وخصوصاً فى الإعلام، فلا يوجد أحد يساندهم، وأضاف أن هؤلاء الأطفال لهم دور كبير فى مصر، فهم مستقبل البلاد وكل دول العالم تهتم بهم وتحميهم.

جمعية كاريتاس مصر بالإسكندرية تنظم مارثون للأطفال المعرضين للخطر

جمعية كاريتاس مصر بالإسكندرية تنظم مارثون للأطفال المعرضين للخطر

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