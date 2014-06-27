فوز خمسة مرشحين جدد في الانتخابات التكميلية للبرلمان الكويتي

أفرزت الانتخابات التكميلية للبرلمان الكويتي التى جرت يوم أمس الخميس وشهدت اقبالا ضعيفا من قبل المواطنين الكويتيين في ظل غياب حوالي60 في المائة من إجمالى الناخبين – في يوم صيف حار جدا كانت حرارته الانتخابية الصباحية باردة ، حميت في الفترة المسائية بآلاف الأصوات عن فوز خمسة نواب جدد وهم : “حمد القضيبي ، وأحمد لاري ، وعبدالله المعيوف ، وفارس العتيبي ، ومحمد ناصر الرشيدي” ، من إجمالي 73 مرشحا تنافسوا على خمسة مقاعد في ظل دعوات مستمرة من المعارضة للمقاطعة .

وتعد هذه الانتخابات التكميلية العاشرة في تاريخ الحياة النيابية في الكويت ، وتأتي في أعقاب تقديم خمسة نواب استقالاتهم ، واعلان خلو مقاعدهم وهم رياض العدساني ، وعبدالكريم الكندري ، وحسين القويعان ، وعلي الراشد ، وصفاء الهاشم.

وتنص المادة 84 من الدستور الكويتي على أنه ‘ إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه’.

أ.ش.أ