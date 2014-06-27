البورصة تخسر7 مليارات جنيه ومؤشرها يهبط 2.96% خلال تعاملات الأسبوع

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الجاري نحو 7 مليارات جنيه ليصل الرأسمال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر473 مليار جنيه مقابل 7ر480 مليار جنيه لدى الاسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 1 فى المائة .

وأظهر التقرير الاسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت تراجعات جماعية خلال تعاملات الاسبوع الجاري ، حيث ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ / ﺇﻳﺠﻲ ﺇﻛﺲ 30 / الرئيسي ، بنحو 96ر2 فى المائة ليصل الى ﻣﺴﺘﻮﻯ 8,094 ﻧﻘﻄﺔ ، فيما تراجع مؤشر /إيجي اكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 04ر1 فى المائة ليصل الى مستوى 583 نقطة ، شملت التراجعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الاوسع نطاقا والذى خسر بنحو 29ر1 فى المائة ليصل الى مستوى 1024 نقطة .

ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺇﻳﺠﻲ ﺇﻛﺲ 20 ﻓﻘﺪ انخفض بنحو 7ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 9794 نقطة.

وأشار التقرير الى تراجع اجمالي التداولات خلال الاسبوع الحالي لتصل الى 3ر7 مليار جنيه من خلال تداول ﻧﺤﻮ 736 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ 96 ﺃﻟﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ مقارنة 1ر18 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ، و ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺑﻠﻐﺖ 1,167 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ 135 ﺃﻟﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺃﻣﺎ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ، ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻗﺪﺭﻫﺎ 6ر6 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻛﻤﻴﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝﺑﻠﻐﺖ 2.7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ 1,190 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ .

> ولفت التقرير الى أن سوق الاسهم استحوذت على 44ر35 فى المائة من اجمالي التداولات ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺭﺓ ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﺜﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ ﻧﺤﻮ 56ر64 % .

وأوضح التقرير أن ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ استحوذت على 95ر83 فى المائة من ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 81ر4 فى المائة ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ 24ر11 فى المائة ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ .

ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ 36.92 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ 324ر1 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات .

ﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻗﺪﺭﻩ 84ر322 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ قدره 399ر2 مليار جنيه ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎت.

وقد ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ 83ر76% ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ 17ر23% ، ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ 140.85 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ.

وأضاف أن ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ بلغت نحو 4,447 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻧﺤﻮ 4328 الف سند تقريبا .

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