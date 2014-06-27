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موسكو لن تسمح بقرار من مجلس الأمن يهدد دمشق بعقوبات

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موسكو لن تسمح بقرار من مجلس الأمن يهدد دمشق بعقوبات موسكو لن تسمح بقرار من مجلس الأمن يهدد دمشق بعقوبات

أعلن فيتالي تشوركين ، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده لن تسمح بتبني مجلس الأمن الدولي قرار ذي طابع إنساني حول سوريا يهدد بفرض عقوبات على دمشق.

وذكرت وكالة أنباء ” نوفوستي ” اليوم الجمعة أن تشوركين انتقد مساء أمس ” الخميس” في تصريحات صحفية المحاولات الرامية إلى الاستناد للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، الذي ينص على إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في مشروع قرار حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين.

وأشار الدبلوماسي الروسي في تصريحاته إلى أن هذه المحاولات “لا تهدف إلى تحقيق نتائج إنسانية ملموسة، وإنما ممارسة المزيد من الضغوط السياسية على السورية”.

أ.ش.أ

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