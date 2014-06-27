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الجزائريون بفرنسا يحتفلون بتأهل منتخبهم للدورالثانى لمونديال البرازيل

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الجزائريون بفرنسا يحتفلون بتأهل منتخبهم للدورالثانى لمونديال البرازيل الجزائريون بفرنسا يحتفلون بتأهل منتخبهم للدورالثانى لمونديال البرازيل

احتفل آلاف الجزائريين المقيمين بفرنسا وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم “الجمعة” بتأهل منتخبهم الوطنى لكرة القدم للدور الثانى لكأس العالم لكرة القدم بالبرازيل وذلك بعد تعادل الخضر مع منافسه الروسى.

وجاب المئات من الجزائريين الذين ارتدى غالبيتهم علم بلادهم شارع الشانزليزيه بقلب باريس وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
> واطلق هؤلاء الصفارات للتعبير عن فرحتهم وفخرهم بمنتخب الخضر الذى يعد الفريق العربى الوحيد الذى يخوض منافسات مونديال البرازيل سواء على جانبى الشانزليزيه او داخل سيارتهم ورددوا “تحيا الجزائر”.

وقام العشرات من مشجعى الجزائرى بالقاء المقذوفات على افراد قوات مكافحة الشغب المتواجدة بساحة “إيتوال” بالشانزليزيه والتى ردت بدورها بملاحقتهم وبالقاء الغاز المسيل للدموع.

كما احتفل مئات الجزائريين بصعود منتخبهم الوطنى للمرة الاولى بمنطقة باربيس الشعبية بباريس والتى يقطنها غالبية اعضاء الجالية الجزائرية.

ا ش ا

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