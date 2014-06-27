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الجيش السوداني يصد هجوما لحركات متمردة بشمال دارفور

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الجيش السوداني يصد هجوما لحركات متمردة بشمال دارفور الجيش السوداني يصد هجوما لحركات متمردة بشمال دارفور


> أعلنت القوات المسلحة السودانية تصديها لهجمات نفذتها حركات متمردة بولاية شمال دارفور.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد – وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم الجمعة – أن القوات المسلحة تصدت لمتمردين من قوات حركة تحرير السودان-جناح مناوي- عند منطقتي (عد الظلط) و(المناجم)- بولاية شمال دارفور-، وكبدتهم خسائر في الأرواح والممتلكات واستولت على (22) عربة وراجمتين، و(3) مدافع كبيرة وأسلحة صغيرة وعتاد.

وفي السياق، قالت الحركة الشعبية-قطاع الشمال- أن قوات من تنظيم الجبهة الثورية هزمت متحركا لقوات سودانية كان متوجها إلى محافظة /الباو/ بولاية النيل الأزرق.

أ ش أ

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