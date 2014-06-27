الجيش السوداني يصد هجوما لحركات متمردة بشمال دارفور



> أعلنت القوات المسلحة السودانية تصديها لهجمات نفذتها حركات متمردة بولاية شمال دارفور.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد – وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم الجمعة – أن القوات المسلحة تصدت لمتمردين من قوات حركة تحرير السودان-جناح مناوي- عند منطقتي (عد الظلط) و(المناجم)- بولاية شمال دارفور-، وكبدتهم خسائر في الأرواح والممتلكات واستولت على (22) عربة وراجمتين، و(3) مدافع كبيرة وأسلحة صغيرة وعتاد.

وفي السياق، قالت الحركة الشعبية-قطاع الشمال- أن قوات من تنظيم الجبهة الثورية هزمت متحركا لقوات سودانية كان متوجها إلى محافظة /الباو/ بولاية النيل الأزرق.

أ ش أ