مقتل 16 شخصا فى انفجارضخم بخط لأنابيب الغاز بالهند

وقع انفجار ضخم في خط أنابيب غاز في جنوب الهند موقعا ما لا يقل عن 16 قتيلا وملحقا أضرارا بالعديد من المنازل.

وذكرت قناة “سكاى نيوز” بالعربية صباح اليوم نقلا عن الوزير شينا راجابا: ” لقد قتل ما لا يقل عن 16 شخصا إثر الانفجار الذي وقع بالقرب من مصفاة لشركة الغاز الهندية العامة في منطقة “غودافاري” الشرقية.

وأوضح مسئول إداري في موقع الحادث أن حريقا هائلا اندلع في خط الأنابيب تمت السيطرة عليه، فيما قطع الغاز.

وقال شهود عيان إن سكانا محليين غاضبين اقتحموا المصفاة الواقعة في المنطقة الساحلية وقاموا بأعمال نهب.

وأوضح رئيس شركة الغاز العامة الهندية ” أن التركيز حاليا هو على عمليات الإنقاذ والإسعاف”، مشيرا إلى أن أسباب الانفجار لم تعرف بعد.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه طلب من وزير النفط وغيره من كبار المسئولين ضمان عمليات الإسعاف فورا في موقع الحادث.

> أ ش أ