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سفير السعودية بلبنان: نتحقق من هوية الانتحاري مفجر فندق “الروشة”

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سفير السعودية بلبنان: نتحقق من هوية الانتحاري مفجر فندق “الروشة” سفير السعودية بلبنان: نتحقق من هوية الانتحاري مفجر فندق “الروشة”

انفجار – ارشيفية

قال السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري، إن السفارة ما تزال تتحقق إن كان الانتحاري الذي فجر نفسه البارحة الأولى في فندق الروشة والمدعو عبدالرحمن ناصر الشنيفي ضمن قائمة المطلوبين في المملكة خاصة في ظل تشابه الأسماء.

وأضاف السفير فى تصريحات لصحيفة “عكاظ” اليوم إن السلطات اللبنانية قبضت على بعض السعوديين الذين يسكنون بالقرب من فندق الروشة لمجرد الاشتباه بهم، ثم أطلقت سراحهم بعد التأكد من عدم وجود علاقة لهم بالتفجير.

وأوضح السفير عسيري، أنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص في فندق رمادا، إلا أنه لم يتم التأكد إن كانوا سعوديين أم من جنسيات أخرى. وأفاد عسيري بأن السفارة على اتصال مباشر مع السلطات الأمنية اللبنانية لمعرفة تفاصيل عملية الروشة.

وحول إن كانت السفارة توصي السياح السعوديين بعدم السفر للبنان، قال إن على السعوديين مراقبة الوضع الأمني عن كثب وعدم المجازفة بالسفر في ظل الأوضاع الراهنة، مضيفا أنه لا يوجد في لبنان حاليا سياح سعوديون سوى عدد قليل وأن عددا من السائحين غادروا لبنان لقضاء شهر رمضان في المملكة.

وفيما يتعلق باحتمالات طلب لبنان فرض تأشيرات على السعوديين القادمين إلى بيروت، قال “هذا قرار سيادي للحكومة اللبنانية، إلا أني استبعد ذلك”، معربا عن استنكاره الشديد للتفجير الذي وقع في منطقة الروشة، ومؤكدا أنه عمل إرهابي واعتداء على الأبرياء والحرمات.

ا ش ا

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