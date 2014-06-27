مباحثات بين أكبرشركة روسية للسيارات وشركة الأمل المصرية بشأن تصنيع«لادا جرانتا»

ذكر تقرير صحفي روسي أن شركة «الأمل» المصرية تتطلع إلى البدء بتجميع وتصنيع سيارات «لادا جرانتا» في الربع الأخير من عام 2014.

وأكد مصدر إعلامي في شركة «أفتوفاز» الروسية التي تنتج سيارات «لادا جرانتا» استمرار المباحثات مع الشركة المصرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية.

ومن المتوقع أن تكون شركة «الأمل» الصانع الوحيد لسيارات «لادا جرانتا» خارج روسيا.

وبدأت شركة “لادا مصر” (“الأمل” حاليا) بتجميع وتصنيع سيارات من إنتاج شركة “أفتوفاز” منذ عام 2002، وأنتجت وطرحت للبيع أكثر من 37 ألف سيارة من طراز لادا خلال الأعوام الـ12 الماضية.

وبلغ إجمالي عدد السيارات التي بيعت في مصر خلال عام 2013 أكثر من 175 ألف سيارة نحو 40 في المائة منها سيارات صينية.