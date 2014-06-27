جورج حبيقة يوّقع إطلالة ماجدة الرومي في بيت الدين

شهدت بلدة بيت الدين اللبنانية مساء أمس، أولى فعاليات مهرجانها السنوي. وكان الافتتاح مع المطربة ماجدة الرومي، التي تألقت بفستانها العاجي من تصميم اللبناني العالمي جورج حبيقة.

وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها اختيار ماجدة الرومي على أزياء من توقيع هذا المصمم المبدع، فقد كان لإطلالتها بالأمس نكهة متميّزة ومشرقة. فالفستان بلونه الأنيق، وسترته المطرّزة بالخيوط الذهبية، أضاف مزيداً من التألق والإشراق إلى حضورها. وأكملت ماجدة أناقة مظهرها مع اعتماد تسريحة هادئة وراقية، تحاكي ذوقها الرصين الذي لطالما اعتدنا عليه. ومن اللحظة الأولى التي أطلت فيها ماجدة على مسرح بيت الدين، علت أصوات الحشود الحاضرة وهتافاتهم المرحّبة بها وبإطلالتها المتميّزة دائماً. وقد كان لهذا الفستان، الذي صمّم خصيصاً لإطلالتها في هذه المناسبة، تأثير إيجابي في حضورها، فأشرقت كالشمس الساطعة في ليالي المهرجان...

ما رأيك بإطلالات ماجدة الرومي بشكل عام، وهل أعجبتك إطلالتها بالأمس؟