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روسيا تطالب مجمعها العسكري بتصنيع غواصة تعمل بدون أطقم بشرية

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روسيا تطالب مجمعها العسكري بتصنيع غواصة تعمل بدون أطقم بشرية روسيا تطالب مجمعها العسكري بتصنيع غواصة تعمل بدون أطقم بشرية

قالت صحيفة “ازفستيا” الروسية اليوم إن وزارة الدفاع الروسية طلبت من مجمع الصناعات العسكرية الروسي تصنيع غواصة تعمل دون أطقم بشرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المفترض أن تحصل القوات البحرية الروسية على ما طلبته بحلول العام 2017.

ونقلت ” ازفيستيا ” عن تقرير بشأن تطوير القوات البحرية الروسية ” أن الغواصة المطلوب تصنيعها عبارة عن طربيد أو صاروخ بحري يستطيع التحرك تحت سطح البحر بسرعة تصل إلى 2 كيلومتر في الساعة، ويتم التحكم فيه عن بعد يصل إلى 15 كيلومترا، ويعمل بإمكانات ذاتية في عمق يصل إلى 300 متر خلال ثلاثة أشهر، ويستطيع أن يحمل أجهزة لجمع المعلومات يبلغ وزنها 7 كيلوجرامات.

وذكرت الصحيفة أن مسئول في مؤسسة الصناعة البحرية الروسية كشف في العام 2012 أن العمل جارٍ في هذا الاتجاه، لافتة إلى أن مهمة “الغواصة بدون طاقم بشري” هي الاستطلاع في المحيطات وجمع المعلومات وزيادة فعالية القوات البحرية والساحلية.

 

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