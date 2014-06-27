الخارجية السودانية: زيارة السيسي تأتي في إطار العلاقات الأزلية بين الشعبين

صرح السفير عبد المحمود عبد الحليم وكيل وزارة الخارجية السودانية، بأن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ” الجمعة ” للخرطوم، تأتي في إطار خصوصية وأزلية العلاقات بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيزور بلده الثاني.

وقال السفير عبد الحليم في تصريح صحفي اليوم أن الرئيس السيسي سيقوم خلال زيارته للخرطوم التي تستغرق عدة ساعات بالاطمئنان على صحة أخيه الرئيس عمر البشير، كما سيتم بحث ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ووصف عبد المحمود الذي سيتولى منصب سفير الخرطوم لدى القاهرة – زيارة الرئيس السيسي للسودان “بالمهمة” وستساهم بشكل فاعل في تطوير وتنمية العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر اليوم بزيارة للخرطوم في طريق عودته من عاصمة غينيا الاستوائية(مالابو) بعد مشاركته في أعمال الدورة العادية لقمة الاتحاد الأفريقي.

ا ش ا