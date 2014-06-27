أخبار عاجلة

كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الخارجية السودانية: زيارة السيسي تأتي في إطار العلاقات الأزلية بين الشعبين

Google+ Print
الخارجية السودانية: زيارة السيسي تأتي في إطار العلاقات الأزلية بين الشعبين الخارجية السودانية: زيارة السيسي تأتي في إطار العلاقات الأزلية بين الشعبين

الرئيس السيسى

صرح السفير عبد المحمود عبد الحليم وكيل وزارة الخارجية السودانية، بأن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح اليوم ” الجمعة ” للخرطوم، تأتي في إطار خصوصية وأزلية العلاقات بين شعبي وادي النيل في والسودان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيزور بلده الثاني.

وقال السفير عبد الحليم في تصريح صحفي اليوم  أن الرئيس السيسي سيقوم خلال زيارته للخرطوم التي تستغرق عدة ساعات بالاطمئنان على صحة أخيه الرئيس عمر البشير، كما سيتم بحث ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ووصف عبد المحمود  الذي سيتولى منصب سفير الخرطوم لدى القاهرة – زيارة الرئيس السيسي للسودان “بالمهمة” وستساهم بشكل فاعل في تطوير وتنمية العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر اليوم بزيارة للخرطوم في طريق عودته من عاصمة غينيا الاستوائية(مالابو) بعد مشاركته في أعمال الدورة العادية لقمة الاتحاد الأفريقي.

ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري