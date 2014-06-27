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“النقل” تعلن تشغيل القطارات والمترو حتى الساعة 2 صباحا فى رمضان

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“النقل” تعلن تشغيل القطارات والمترو حتى الساعة 2 صباحا فى رمضان “النقل” تعلن تشغيل القطارات والمترو حتى الساعة 2 صباحا فى رمضان

أعلنت وزارة النقل، حالة الطوارئ بجميع محطات المترو فى الخطوط الثلاثة، بهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، مع التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتكثيف الحملات التفتيشية وتأمين المحطات من الداخل والخارج.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم زيادة عدد ساعات تشغيل القطارات طوال شهر رمضان حتى الساعة الثانية والربع صباحًا، لتعمل قطارات الخدمة لمدة 21 ساعة يوميًّا وتكثيف أعمال الصيانة خلال الثلاث ساعات الأخرى يوميًا، مع زيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية لتخفيف الزحام على الشبابيك وتشغيل مكاتب الاشتراكات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً.

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