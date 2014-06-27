مرشح مصر ينجح في انتخابات معاهدة حقوق الطفل بالأمم المتحدة لولاية ثانية

تمكن مرشح مصر السفير جهاد ماضي مساعد وزير الخارجية الأسبق من الانضمام لعضوية لجنة حقوق الطفل لولاية ثانية في الفترة من 2015 إلى 2018 خلال الانتخابات التي أجريت أثناء الاجتماع الخامس عشر للدول الأعضاء في معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الذي انعقد في نيويورك بالولايات المتحدة.

> ويبلغ عدد الدول الأعضاء في معاهدة حقوق الطفل 192 دولة، شاركت جميعها في الانتخابات التي أجريت أمس، واتسمت بمنافسة شديدة بين ثلاثة عشر مرشحاً للحصول على تسعة مقاعد في عضوية اللجنة للفترة 2015 إلى 2018.

> وصرح السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم في نيويورك بأن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قامت باتصالات مكثفة مع بعثات الدول الأخرى من مختلف المجموعات الإقليمية الإفريقية، والآسيوية، واللاتينية، والأوروبية في نيويورك لحشد الدعم اللازم لإنجاح مرشح مصر لعضوية اللجنة؛ مما يؤكد المكانة التي تتمتع بها مصر في الأمم المتحدة، والأداء المتميز اللخبير المصري أثناء فترته الأولي في عضوية اللجنة (من 2011 إلى 2014).

> أ ش أ