داعية سلفي: لولا القوات المسلحة لانهارت مصر أمنيا واقتصاديا

أشاد الشيخ محمد الأباصيرى الداعية السلفى، بتبرع القوات المسلحة بمليار جنيه لصالح صندوق “تحيا مصر”.

وقال “الأباصيرى” :”القوات المسلحة المصرية دائمًا ما كانت مثالًا للعطاء بغير حدود، ونبراسًا للعمل فى صمتٍ من غير طلبٍ للجزاء أو الشكور، فهى منبع الوطنية المصرية وأساسها، وهى العمود الفقرى للدولة المصرية، والتى لولاها لانهارت مصر أمنيًا واقتصاديًا بل وسياسيًا، ولتفتت وتقسمت وتحولت إلى “كانتونات” متناحرة متنافرة .

وتابع: “تحية إعزاز وتقدير وإجلال للقوات المسلحة ولقائدها العام ولكل جنودها وضباطها وصف ضباطها، فالشىء من معدنه لا يستغرب والكرم والجود من أهله لا يستنكر، بل هذا هو الأصل والظن الدائم فى جيش مصر، الذى ليس كمثله جيش”.