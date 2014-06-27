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عضو فريق “جهاز الإيدز”: الجيش سيفي بوعده 30 يونيو.. والشفاء من عند الله

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عضو فريق “جهاز الإيدز”: الجيش سيفي بوعده 30 يونيو.. والشفاء من عند الله عضو فريق “جهاز الإيدز”: الجيش سيفي بوعده 30 يونيو.. والشفاء من عند الله

قال الدكتور أحمد مؤنس، عضو الفريق الطبي لاختراع جهاز علاج فيروس «سي والإيدز»، وأستاذ الجهاز الهضمي والكبد بجامعة عين شمس، إنه سيتم الإعلان، الأحد المقبل، عن الانتهاء من اختبار الجهاز، قائلًا: «القوات المسلحة ستوفي بوعدها، وستعلن الأحد 30 يونيو عن طريقة العلاج وأماكنه» على حسب قوله.

وأضاف «مؤنس» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، على قناة «أون تي في»، الخميس، أن «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعد لهذا الجهاز من 22 فبراير الماضي، وتعمل على قدم وساق مع الفريق البحثي، حتى تتمكن من الوفاء بوعدها، في الميعاد المحدد كما وعدت».

وأشار إلى أنه فور الإعلان عن الانتهاء من العلاج سيتم البدء في علاج المواطنين الذين تقدموا وسجلوا بيانتهم على الموقع الذي حددته الهيئة الهندسية، وأن باقي المواطنين سيتم علاجهم لاحقًا.

ووجه «مؤنس» رسالة إلى منتقدي الاختراع ،قائلًا: «30 يونيو ليس بعيدًا، وإن شاء الله النصر قريب، والشفاء من عند الله» حسبما قال.

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