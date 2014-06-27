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الأهلي يتسلح بالشباب أمام الزمالك وغياب متعب عن القائمة

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الأهلي يتسلح بالشباب أمام الزمالك وغياب متعب عن القائمة الأهلي يتسلح بالشباب أمام الزمالك وغياب متعب عن القائمة

استعان فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بأكثر من لاعب شاب في قائمة الأهلي التي تواجه الزمالك يوم السبت في افتتاح مباريات الدورة الرباعية التي تحسم بطل الدوري المصري هذا الموسم.

وشهدت القائمة غياب عماد متعب الذي كان اقترب من العودة مرة أخرى للفريق بالإضافة لسيد معوض الذي أعلن اعتزاله كرة القدم.

وجاءت قائمة الأهلي كما يلي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

الدفاع: أحمد فتحي - محمد نجيب - سعد سمير - صبري رحيل - شديد قناوي - عمرو أشرف - السيد شبراوي

خط الوسط: حسام عاشور - محمود حسن تريزيجيه - أحمد نبيل مانجا - موسى يدان - كريم بامبو - رمضان صبحي - محمد حسن

الهجوم: عمرو جمال - أحمد رؤوف - السيد حمدي

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