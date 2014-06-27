مختصو الحجز والتنفيذ بالعدل يناقشون توحيد صياغة وإجراءات النماذج والمستندات المالية

يناقش عدد من مختصي دوائر الحجز والتنفيذ بوزارة العدل توحيد صياغة وإجراءات النماذج والمستندات المالية، وتقدم وزارة العدل ورشة العمل المختصة بتدريب مختصي الحجز والتنفيذ خلال الأسبوع الحالي ولمدة يومين كاملين تناقش فيها قواعد النماذج المتخصصة وأنواع المستندات المالية والنماذج المختلفة لكل مستند مالي والسعي حول توحيد صياغة وإجراءات هذه المستندات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها حول صياغة كافة الإجراءات للنماذج المالية والمحاسبية.

وذكرت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أنها تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في دوائر الحجز والتنفيذ من خلال تدريبهم في كثير من البرامج التدريبية التي تقدمها لهم في مجال أعمالهم وأوضحت أن هذا البرنامج يشارك به حوالي 23 متخصصاً في دوائر الحجز والتنفيذ بالرياض وهم مرشحون من عدد من دوائر الحجز والتنفيذ بالمملكة.

يجدر بالذكر أن وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل قدمت العديد من البرامج والدورات التدريبية وورش العمل لقضاة التنفيذ حيث عقدت ورشة عمل خاصة بالأوراق التجارية وورش عمل خاصة بقضاء التنفيذ والأحكام الأجنبية كما قدمت وكالة الحجز والتنفيذ عدداً من البرامج التدريبية ومنها السندات التنفيذية واختصاص قاضي التنفيذ وإجراءات التنفيذ وأعوان قاضي التنفيذ وإدارة دائرة التنفيذ قضائياً وإدارياً وغيرها.

وقد دربت أكثر من900 موظفاً في أكثر من 30 برنامجاً تدريبياً عقدتها في مجال شؤون الحجز والتنفيذ. كما عقدت برامج تدريبية لأكثر من 180 قاضياً في ورش عمل وبرامج خاصة في الحجز والتنفيذ.