الضمان الاجتماعي يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيديه

خصصت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي و مستفيداته ملياراً ومائتين وثمانية وأربعين مليوناً وستمائة وستة وأربعين ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين ريالاً كمعاشات لشهر شعبان الحالي لتغطي ثمانمائة وخمسة وسبعين ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثين حالة ضمانية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن دخيل الله الثبيتي إن ذلك المبلغ أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر رمضان ليبدأ السحب من تلك المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين

وقال إنه نظراً لأن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، واشار إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت (4501) أربعة آلاف وخمسمائة وحالة واحدة حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات بسبب وفاة المستفيد أو الزواج أو زيادة الدخل أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد أو عدم ثبوت الطلاق كما أن الشروط لم تنطبق على (1182) ألف ومائة واثنين وثمانين حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها.

وبين الثبيتي أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم مالم تكن أودعت.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - يحفظهم الله - على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة الوزير الدكتور يوسف العثيمين و وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة (19727) تسعة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها (98) مكتباً و(11) وحدة خدمات ضمانية.