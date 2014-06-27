سيدة تحصد أعلى الأصوات في انتخابات غرفة أبوظبي

أعلن رئيس لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي القاضي المنتدب من دائرة القضاء المستشار سلطان النيادي عن اكتمال الجولة الثانية لعملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي لعام 2014، الذين حصلوا على أعلى الأصوات في العملية الانتخابية ومجموعهم 15 عضواً، 13 عضواً من المواطنين وعضوان من غير المواطنين.

وقد أشاد القاضي المستشار سلطان النيادي بالأجواء والممارسة الإيجابية لكافة الناخبين في هذه التجربة المتميزة التي أرادتها قيادتنا الرشيدة نموذجاً لاختيار ممثلي قطاع المال والأعمال وفعاليات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

3 مراكز

وبدأت العملية الانتخابية في تمام الساعة السابعة من صباح يوم أمس من قبل أعضاء الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبر ثلاثة مراكز انتخابية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمدينة أبوظبي وفي أرض المعارض بمنطقة الخبيصي بمدينة العين وفي صالة الأفراح للرجال بمدينة زايد بالمنطقة الغربية، حيث تمت عملية الانتخاب إلكترونياً وقام كل ناخب بالحصول على بطاقة انتخابية ثم اختيار أسماء المرشحين الذين ظهرت أسماؤهم وصورهم على شاشات أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في غرف الاقتراع والتصويت في مراكز الاقتراع المذكورة.

ترتيب

وحصلت سيدة الأعمال دلال سعيد القبيسي على أعلى عدد من الاصوات الانتخابية بواقع 4202 صوت من أصل 14557 عدد الاصوات الاجمالي الذين أدلوا باصواتهم يليها الطاهر مصبح الكندي المرر في المركز الثاني وحصل على 3409 أصوات ثم في المركز الثالث راشد أحمد الرميثي 3278 صوتا فيما حل بالمركز الرابع من حيث عدد الاصوات سيدة الاعمال ريد حمد الظاهري وحصلت على 2938 صوتا

وجاء في المركز الخامس حامد محمد المرزوقي بواقع 2849 صوتا ثم في المركز السادس سند محمد المقبالي 2814 صوتا وفي المركز السابع مبارك حمد العامري 2798 صوتا والثامن حمد حسن العوضي 2686 صوتا والتاسع احمد سالم ال سودين والعاشر ابراهيم اسماعيل الخاجة 2671 صوتا والحادي عشر خليفة عيسى الخيلي 2600 صوت والثاني عشر عبدالله محمود القيسية 2406 أصوات ومحمد عتيق الهاملي 2397 صوتا وفاز عضويان من غير المواطنين بعضوية مجلس الادارة هما يوسف علي عبدالقادر 1721 صوتاً وخان زمان سرور خان 1390 صوتاً.

إقبال كبير

شهدت الجولة الانتخابية الثانية لغرفة التجارة والصناعة في مدينة العين إقبالاً كبيراً منذ الصباح، حيث توافدت جموع الناخبين على المركز الانتخابي للمشاركة في اختيار ممثليهم لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة، وذلك على عكس الجولة الأولى التي شهدت إقبالاً ضعيفاً، مما حدا باللجنة المنظمة لتأجيل الانتخابات لجولة ثانية. وأشار عدد من المرشحين وممثليهم إلى أن الإقبال كان كبيرا كونها الجولة الحاسمة، حيث سيتم إعلان النتائج بمن حضر. وتواجد ممثلو المرشحين منذ الصباح أمام الخيمة الانتخابية لتوزيع البطاقات وإرشاد الناخبين، كما قام عدد من المرشحين بتوزيع الوجبات الغذائية على الناخبين.