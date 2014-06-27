«إقامة دبي» تدشن حزمة خدمات ذكية جديدة للمتعاملين

(جرافيك)

دشن اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حزمة خدمات جديدة للأجهزة الذكية توافقاً مع مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو 2013، والتي وجه من خلالها بتوفير جميع الخدمات الحكومية للمتعاملين على الهواتف المتحركة، بما يتوافق مع رؤية سموه في توفير الخدمات الحكومية وتطويرها باستمرار وبما يمكن المتعاملين من تقديم طلباتهم للحكومة من هواتفهم المتحركة، حيثما كانوا ومن دون أي انتظار، ومتابعة سير إجراءات المعاملات، ومن دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية.

وأكد اللواء المري أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تسعى إلى تسخير شتى الإمكانيات البشرية والمادية باستحداث وطرح كل ما هو جديد من خدمات ذكية متطورة تستهدف تبسيط الإجراءات بروعة الأداء لجمهور المتعاملين، وبدرجة عالية من الجودة والدقة، وذلك تحقيقا لرؤيتنا المنبثقة من استراتيجية دولتنا الرشيدة وتنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، بضرورة التيسير على الجمهور والمتعاملين الكرام.

تطور

وعدّ اللواء المري هذه الخطوة قراءة واضحة على التطور المستمر الذي تشهده إقامة دبي في كافة خدماتها وأعمالها وحرصها على تطويع التقنية الحديثة والمتطورة أمام الجميع ومتابعة دورها الريادي والإبداعي بتطوير ونشر الخدمات الإلكترونية ونشر التطبيقات الذكية بين مختلف فئات المتعاملين في الدولة وخارجها، مؤكداً على أن إطلاق هذه الخدمات على الأجهزة الذكية بمراحلها المتعددة تأتي وفق الرؤية المنبثقة من استيراتيجية دولتنا الرشيدة وتنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، وخدمة المجتمع سعيا منها لتحقيق الآمال والتطلعات للاستفادة من هذه التقنية وتطويعها للارتقاء بالخدمات عبر الكفاءات الوطنية المتميزة.

وقام النقيب سالم بن علي، مدير إدارة آمر للعناية بالمتعاملين بشرح أبرز الخدمات التى يقدمها التطبيق خاصة للأفراد المواطنين مثل (تثبيت وتجديد إقامة زوجاتهم الأجنبيات والفئات المساعدة) وللأفراد المقيمين (تثبيت وتجديد إقامات أفراد عائلاتهم وتمديد تأشيرة إذن دخول عند الوصول) بالإضافة إلى تدشين قناة جديدة لاستخدام البوابة الذكية عن طريق مسح القارئ المتوفر في الملف الشخصي لدى الأفراد المقيمين والمواطنين عند الدخول إلى الدولة وتمديد أذونات الدخول للدول المسموح لها، ويمكن للمتعامل ايضا الاطلاع على كشف المكفولين المتواجدين على ملف المتعامل الشخصي للمواطنين والمقيمين، وإمكانية متابعة طلبات معاملاتهم من خلال النظام، أما الخدمات الخاصة بالشركات فهي (تمديد اذن الدخول، تجديد اذن الدخول، إلغاء اذن الدخول، تقديم طلبات لوزارة العمل) وغيرها العديد من الخدمات التي من شأنها تسهيل خدمة متعاملين الادارة العامة، مع حرص فريق التطوير على وضع قيود أمنية بحيث لا يتمكن سوى المتعامل او المراجع نفسه من الحصول على المعلومة لسريتها.

الجدير بالذكر أن الادارة العامة ستجري سحبا اسبوعيا على 4 هواتف ذكية والجائزة الكبرى ستكون سيارة.

تقدير

وصرح ثاني الزفين مدير عام وعضو مجلس إدارة إماراتك، الشركة المطورة والمفذة للتطبيق الذكي بقوله: «إن الدور الريادي الذي تقوم به إقامة دبي في تسخير كافة إمكانياتها لتحويل خدماتها إلى خدمات ذكية هو موضع إعجاب وتقدير، حيث تهدف هذه الجهود إلى الوصول إلى المتعاملين عوضاً عن انتظار قدومهم إلى المراكز المختلفة، بالإضافة إلى تبسيط جميع الإجراءات لهم بدرجة عالية من الثقة والجودة والدقة والأمان وهذا ما حققته شركة إماراتك من خلال الحلول الالكترونية في السابق ونحققه اليوم من خلال التطبيقات الذكية».

شكر

قدم اللواء محمد المري شكره وتقديره لفريق العمل والقائمين على المشاريع وفريق التطوير وأثنى على جهودهم المبذولة ووجه بتفعيل هذه التطبيقات والاعلان عنها ليتسنى لمتعاملي الإدارة الاستفاده منها. وذلك في اطار حرص إقامة دبي على تعزيز فاعلية وكفاءة الاداء الداخلي من خلال الاستغلال الامثل للموارد والشراكات المعرفية والتقنية والمادية، للوصول الى رؤية الادارة «إسعاد الناس.. غايتنا».