عمار النعيمي: نعمل لتذليل عقبات الصيادين

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان اهتمام سموه بدعم قطاع الصيد في الإمارة وحرصه على تذليل العقبات كافة التي تواجه الصيادين للمحافظة على المهنة التي ورثوها من الأجداد وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارة في مختلف المجالات والمهن ومن بينها مهنة الصيد البحري.

وتعرف سموه خلال استقباله في مكتبه في الديوان الأميري صباح أمس أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين وأعضاء مجلس الإدارة بعد تعيين مجلسها الجديد.. إلى احتياجات الصيادين وأحوالهم وقضاياهم في ما يخص مهنة الصيد وأهم مطالبهم التي من شأنها الارتقاء بالمهنة وتعزيز دور الصيادين في المجتمع والمحافظة على هذه المهنة.

ووجه سموه جمعية الصيادين بمتابعة أمور الصيادين ورعاية مصالحهم وإزالة الصعوبات التي تواجههم والعمل على توفير مناخ اقتصادي آمن للصيادين، حيث تعتبر الثروة السمكية من الركائز المهمة في الأمن الغذائي وتلعب دورا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

تواصل وتفاعل

ورحب سموه بأعضاء مجلس الإدارة الجدد.. مشيدا بدور الجمعية وحرص الصيادين على التواصل والتفاعل مع الجهات ذات الصلة لما يصب في مصلحة الوطن.. مؤكدا لهم حرصه الشديد على الاستماع لجميع مقترحاتهم وأفكارهم وشكواهم والسعي على حل كل المشاكل التي قد تواجه الصيادين في إمارة عجمان.

وقال سمو ولي عهد عجمان إن البحر هو ثروة متميزة لدول العالم كافة، فتنمية الصيد والاهتمام به يعد مصدر دخل مادي مهم جدا بجانب أن البحر هو مصدر غذاء فمن الواجب أن نسعى ونعمل لتنشيط مهنة الصيد في جانب الاهتمام الكبير الملموس من القيادة الرشيدة في العديد من المجالات المختلفة التي تنعكس للصالح العام والاجتماعي في بلادنا الغالية.

وأشار إلى حرص إمارة عجمان على الاهتمام بتطوير «جمعية الصيادين» وندعمها حتى تساهم في تطور مجتمعنا بشكل عام.

اهتمام

من جانبه أعرب أحمد إبراهيم راشد الغملاسي عن سعادته بلقاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وحرص سموه على التواصل الدائم معهم واهتمامه وعنايته بمطالبهم كافة. وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قد أصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين برئاسة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي وعضوية راشد غانم العصري وسيف بن سليمان ويوسف سعيد عبد الله الشامسي وفيصل عبيد الزعابي وسعيد علي مطر الشامسي وأحمد راشد حميد النعيمي.