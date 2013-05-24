المطلك يبحث مع مسئول إماراتى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

بحث نائب رئيس الوزراء العراقى صالح المطلك، فى دبى مع وزير الشؤون الخارجية الإماراتى أنور محمد القرقاش، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء العراقى، اليوم الجمعة، أن المطلك بحث وزير الشئون الخارجية الإماراتى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة بما ينسجم والعلاقات الأخوية بين العراق والإمارات.

وأضاف البيان، أن الجانبين ركزا خلال اللقاء على توثيق أطر التعاون فى مجالات الاقتصاد والخدمات وإيجاد شراكات بين المستثمرين العراقيين والإماراتيين، كما تناولت المباحثات الأوضاع العربية والإقليمة والأوضاع فى سوريا وانعكاستها على دول المنطقة، بحسب البيان.

يذكر أن المطلك يزور دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر قمة الأعمال وشركات القطاع الخاص الذى عقد هناك مؤخرا.