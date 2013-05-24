أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المطلك يبحث مع مسئول إماراتى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

Google+ Print
المطلك يبحث مع مسئول إماراتى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها المطلك يبحث مع مسئول إماراتى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

بحث نائب رئيس الوزراء العراقى صالح المطلك، فى دبى مع وزير الشؤون الخارجية الإماراتى أنور محمد القرقاش، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء العراقى، اليوم الجمعة، أن المطلك بحث وزير الشئون الخارجية الإماراتى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة بما ينسجم والعلاقات الأخوية بين العراق والإمارات.

وأضاف البيان، أن الجانبين ركزا خلال اللقاء على توثيق أطر التعاون فى مجالات الاقتصاد والخدمات وإيجاد شراكات بين المستثمرين العراقيين والإماراتيين، كما تناولت المباحثات الأوضاع العربية والإقليمة والأوضاع فى سوريا وانعكاستها على دول المنطقة، بحسب البيان.

يذكر أن المطلك يزور دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر قمة الأعمال وشركات القطاع الخاص الذى عقد هناك مؤخرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365