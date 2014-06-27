حمدان بن راشد يزور مجمع وقف الملك عبدالعزيز

زار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، خلال مشاركته في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بجدة في المملكة العربية السعودية، مجمع وقف الملك عبدالعزيز في محيط الحرم المكي الشريف الذي يتألف من سبع ناطحات وأبراج للفنادق والشقق المفروشة، وفي قلب المجمع يقع برج ساعة مكة المكرمة الذي يحتوي على أعلى وأكبر فندق في العالم، كما أدى سموه والوفد المرافق مناسك العمرة، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا وبلادنا من كل سوء، ويديم على دولتنا الحبيبة نعمة الاستقرار والرخاء والعطاء، من أجل إسعاد الناس جميعاً.

وزار سموه معرض الفلك الدائم في مجمع وقف الملك عبدالعزيز آل سعود، واستمع والوفد المرافق من القائمين على المعرض إلى شرح تفصيلي حول كل قسم من أقسامه التي تضم قسم الفلك الإسلامي وتفرعاته، كالكواكب وخسوف القمر وكسوف الشمس وحركة المجرات ومعالم الكرة الأرضية والغلاف الجوي للأرض والأهلة، وغيرها من علوم الفلك الذي اشتهر به المسلمون، واحتفت به الحضارة الإسلامية، كما تدل على ذلك الكتابات العديدة والأدوات والإيضاحات المرئية والمخطوطات المصورة التي تم إنتاجها في الفترة ما بين القرنين الثامن والسابع عشر الميلادي، إذ تشير هذه الدلائل إلى تأثر المدرسة الفلكية الأوروبية في عصر النهضة بالنشاط العلمي الفلكي للمسلمين.

تحف فنية

كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في مختلف أرجاء المعرض، على تفاصيل ساعة مكة المكرمة التي تعد معلماً تاريخياً وتحفة فنية فريدة في هذا العصر الحديث، يصل ارتفاعها من قاعدتها إلى أعلى هلالها نحو 250 متراً، ووزنها 36 طناً، وكسيت أرضيات الساعة بقطع من الفسيفساء، تبلغ قرابة مئة مليون قطعة مسبوكة بذهب عيار 24 قيراطاً، وتضاء الساعة بمليوني مصباح من نوع «إل إي دي». كما زودت الساعة بـ20 مانعة صواعق تمتد بشكل آلي، وزودت كذلك بـ800 ذراع ثابتة لحمايتها ومصابيحها من الصواعق.

وحسب الشرح الذي قدمه المهندسون أمام سموه ومرافقيه، فإنه يمكن قراءة الوقت من مسافة ثمانية كيلومترات، ويُسمع منها الأذان من مسافة سبعة كيلومترات، كما يمكن رؤية الساعة التي تتلألأ بـ21 ألف مصباح ضوئي أثناء الأذان من مسافة 30 كيلومتراً.

والساعة هي الأعلى والأضخم والأغلى على مستوى العالم، والأكثر دقة، وهي هدية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، إلى العالم أجمع.

12 مليار ريال

ناهزت تكلفة مجمع وقف الملك عبدالعزيز آل سعود 12 مليار ريال سعودي، ويعود ريعه لخدمة الحرمين الشريفين، وأعرب سمو نائب حاكم دبي وزير المالية عن اعتزازه بهذا الإنجاز الفني والعلمي النادر الذي نُفذ بأيدٍ وعقول عربية، حتى بات المجمع، بما فيه من معالم وصروح وإبداعات متنوعة.