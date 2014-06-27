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سلطان القاسمي يوجه بإنشاء ممشى رياضي خلف المتنزه الوطني

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سلطان القاسمي يوجه بإنشاء ممشى رياضي خلف المتنزه الوطني سلطان القاسمي يوجه بإنشاء ممشى رياضي خلف المتنزه الوطني

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة التخطيط والمساحة بسرعة تنفيذ ممشى رياضي خلف المتنزه الوطني في منطقة القرائن، وذلك حرصاً من سموه على توفير أساليب الراحة وتشجيع المشي لأبنائه المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، وقد اعتمد سموه المخطط الخاص بالممشى على أن يبدأ تنفيذ المشروع في أقرب فرصة.

وقد أعلن ذلك المهندس خالد بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، خلال مداخلة لبرنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الإمارات من الشارقة مع الإعلامي محمد ماجد السويدي.

وقال بن بطي: إن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد صباح أمس المخطط الرسمي لإنشاء ممشى مطاطي لممارسة رياضة المشي موازٍ للسور الخلفي للمتنزه الوطني في منطقة القرائن مقابل مطار الشارقة الدولي، حيث وجه سموه بسرعة تنفيذ المشروع.

خدمة مميزة

وأضاف مدير دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة: توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تقضي بتوفير خدمة مميزة من خلال هذا الممشى، وذلك حرصاً على سلامة ممارسي رياضة المشي، حيث سيتم توفير كافة الحماية لمزاولي هذه الرياضة، مع زراعة حزام من الشجر على طول الممشى لتقليل درجات الحرارة، بالإضافة إلى تنفيذ أرضية خاصة لتكون عاملا مساعدا في المشي، مشيرا إلى أن الممشى سيتوسطه حارتان من الزهور المستدمة لإضفاء مظهر حضاري وجمالي على الممشى.

وكشف المهندس خالد بن بطي المهيري أن صاحب السمو حاكم الشارقة قد وجه أيضا بأن يتم وضع كراسي في نهاية الممشى من كل اتجاه، وذلك لتكون مكاناً للاستراحة لممارسي رياضة المشي، حرصا من سموه على توفير كل سبل الراحة لهم.

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