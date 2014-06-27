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انتشار لقوات درع المنطقة الوسطى في شوارع العاصمة الليبية

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شهدت عدد من الشوارع والميادين بالعاصمة الليبية طرابلس، الخميس، انتشارا لقوات درع المنطقة الوسطى المكلفة بتأمين وحماية المراكز الحيوية في العاصمة طرابلس.

وقال أحمد هدية، مدير مكتب الإعلام بالدرع، في مداخلة مع قناة النبأ التلفزيونية، إن الانتشار الذي قامت به قوات الدرع يعد انتشارا روتينيا ويأتي ضمن المرحلة الثانية من الخطة التي وضعها الدرع لحماية العاصمة ومؤسساتها.

وأضاف «هدية» أن قوات الدرع كانت دائما متواجدة، ولكن انتشارها من عدمه ينفذ حسب ما تقتضيه الخطة الموضوعة، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطط من قبل الدرع يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المتواجدة في العاصمة سواء التابعة لوزارة الداخلية أو أي جهات أخرى.

وكان رئيس المؤتمر الوطني العام القائد الأعلى للجيش الليبي، نوري ابوسهمين، قد أصدر قرارا بتكليف درع المنطقة الوسطى بتأمين وحماية المراكز الحيوية في العاصمة طرابلس.

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