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إسرائيل تعرض مساعدة «الدول العربية المعتدلة» في مواجهة الإسلاميين المتطرفين

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، استعداد إسرائيل لمساعدة «الدول العربية المعتدلة» التي تواجه تهديدات المتطرفين الإسلاميين وذلك خلال لقاء الخميس، في باريس مع وزير الخارجية الأميركية، جون كيري.

وقال «ليبرمان»، كما جاء في بيان صادر عن مكتبه، إن «المتطرفين الذين يعملون حاليا في العراق سيسعون إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج كلها وفي مقدمتها الكويت».
> وأضاف أن «إسرائيل يمكن أن تقدم دعما فاعلا ومجديا للدول العربية المعتدلة التي تحارب المتطرفين» دون مزيد من التفاصيل. وأكد، حسب البيان، أن المصالح الإسرائيلية تتفق مع مصالح الدول العربية المعتدلة لأن «الجانبين يواجهان التهديد الإيراني والجهاد العالمي والقاعدة إضافة إلى تبعات النزاعين السوري والعراقي في الدول المجاورة».
> وقال «ليبرمان» «اليوم توجد قاعدة لإقامة بنية دبلوماسية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط».

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