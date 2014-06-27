ننشر أسماء المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في المونديال

أسدل الستار على منافسات الدور الأول لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بالبرازيل، بتأهل المنتخب الجزائري ، لينتزع المقعد الأخير في الدور ثمن النهائي للبطولة.

> وبهذا التأهل، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للدور ثمن النهائي من البطولة، حيث تأهلت منتخبات البرازيل والمكسيك عن المجموعة الأولى، وهولندا وتشيلي عن المجموعة الثانية، وكولومبيا واليونان عن المجموعة الثالثة، وكوستاريكا وأورغواي عن المجموعة الرابعة، وفرنسا وسويسرا عن المجموعة الخامسة، والأرجنتين ونيجيريا عن المجموعة السادسة، وألمانيا وأمريكا عن المجموعة السابعة، وبلجيكا والجزائر عن المجموعة الثامنة