غداً.. احتفالية كبرى لاستقبال شهر رمضان بكفر الشيخ

تقيم محافظة كفر الشيخ غدا احتفالية كبرى لاستقبال شهر رمضان المبارك بمشاركة مجالس مدن كفر الشيخ ال12 وكذلك القطاعات الحكومية من شباب ورياضة وتربية وتعليم وكهرباء ومياه شرب وضرائب ومديرية الصحة والري والأزهر والأوقاف والزراعة والإسكان وغيرهم من المصالح الحكومية لتطف السيارات شوارع كفر الشيخ وتمر بجامع الملك وسيكون في استقبالهم المستشار محمد عزت عجوة محافظة كفر الشيخ واللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ والمهندس حافظ عيسوي السكرتير العام واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد والشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف وكافة الشعبيين والتنفيذيين وأشرف صحصاح عضو الإتحاد العام لغرف السياحة وعلي رجب وكيل النقابة العامة للفلاحين وينتظر المحافظ ومرافقيه السيارات التي تمر كافة شوارع شرق مدينة كفر الشيخ مرورا بميدان النصر والجامعة وأحياء سخا والقنطرة البيضاء وتقسيم 2 وتقسيم ال47وغيرهم وبعدها تستكمل المحافظة احتفالها بالشهر الكريم داخل مسجد الملك .