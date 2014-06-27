بالأسماء:هؤلاء هم المدعوون إلى حفل زفاف بيرين سات

برغم السرية المطبقة على مراسم حفل زفاف الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة بـ"سمر" وخطيبها مغني البوب التركي كينان دوغلو (40 عاماً)، الذي يكبر خطيبته بـ 10 سنوات، والمزمع إتمامها في 27 يوليو (تموز)، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، على شاطىء بحريّ أو في قاعة داخلية، استطاعت الصحافة التركية عبر مصادرها الخاصّة التوصّل إلى تفاصيل حفل الزفاف وأسماء المدعوّين من أصدقائهما المقرّبين جداً.

بيرين سات اختارت فستان زفافها من لندن

وقد عُلم أنّ بيرين سات، وبرغم إعجابها بأزياء صديقها المصمّم أوزغور ماسور، إلا أنها اختارت بنفسها فستان الزفاف من لندن، في شهر فبراير (شباط) الفائت. وقد استغرق تصميمه وخياطته 5 أشهر كاملة. لكن "سات" ستعتمد في أزياء ليلة الحنّة والسهرة تصاميم صديقها المقرّب أوزغور ماسور، الذي دعته مبكراً إلى حفل زفافها.

سرّ اختيارهما لوس أنجلوس

وعلمت الصحافة التركية من بعض المقرّبين أنّ الثنائي بيرين وكينان قد اتفقا على عقد حفل زفافهما في مدينة لوس أنجلوس، خوفاً من انتهاك خصوصيّتهما في اسطنبول من قبل الإعلام والناس، ومن أجل التمتّع بترتيبات الزفاف والحفل بقدر كبير من الحريّة والخصوصيّة.

20 إبريل أول موعد زواج تمّ تأجيله

وكان أول موعد زواج لهما تمّ الاتفاق عليه في يوم 20 إبريل (نيسان) 2014. وقد تمّ تأجيله من قبل كينان، بسبب إعطائه الأولوية لشقيقته جنان وعريسها إيمري اللذين عقدا حفل زفافهما في 26 (يونيو) حزيران.

المخرج يلماز أردوغان وزوجته بيلتشم شاهدا حفل الزفاف

وتوضّحت قبل فترة قصيرة جداً قائمة أسماء المدعوّين من قبل الثنائي بيرين وكينان، والتي اقتصرت على عدد محدود جداً من أصدقائهما المقرّبين. وقد تصدّر القائمة المخرج السينمائي يلماز أردوغان وزوجته الممثلة بيلتشم بيلجين الشهيرة بـ"دانة" في مسلسل "ياسمين"، وهي الصديقة المقرّبة جداً من بيرين، منذ أن مثلتا معاً في مسلسل "ياسمين"، قبل سنوات، حيث أصبحتا جارتين، بعد شراء بيرين فيللا بحريّة ملاصقة لفيللا بيلتشم وزوجها في اسطنبول، واختارتهما ليكونا شاهدي عقد قرانها وخطيبها كينان دوغلو.

ميسّر و"المدموزيل" دعيتا مبكراً للزفاف

وضمّت قائمة المدعوين أيضاً: الممثل الكوميدي جيم يلماز، مصمّم الأزياء أوزغور ماسور، الإعلامية والفنانة جولبين أرجين، إسراء ديرمانجي أوغلو الشهيرة بميسّر، ميرت توناي، المغنية التركية سيلا، الممثلة زيرين تكيندور الشهيرة بـ"المدموزيل" في "العشق الممنوع".

وسيتكفّل العروسان بالحجز لضيوفهما في فنادق لوس أنجلوس، حسب رغبة الضيوف.

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