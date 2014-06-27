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كوميديا وقصة حقيقية في الصالات العربية

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كوميديا وقصة حقيقية في الصالات العربية كوميديا وقصة حقيقية في الصالات العربية

الخميس 26-06-2014 20:29

One Chanceو Think Like A Man Too بدأ عرضهما في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Think Like A Man Too
بعد النجاح الملفت الذي حققه فيلم Think Like a Man عام 2012 حيث جمع 96 مليون دولار إيرادات عالمية علماً أن كلفة إنتاجه هي فقط 12 مليون دولار، قررت شركة Sony Pictures إنتاج جزء ثاني منه بعنوان Think Like a Man too راصدة مبلغ 24 مليون دولار لإنتاجه. الفيلم من بطولة Kevin Hart و Gabrielle Union وتدور قصته حول مجموعة من الأزواج تعرفنا عليهم في الجزء الأول والذين سيتوجهون الى لاس فيغاس للاحتفال بزواج Candace و Michael ولكن هذه الرحلة التي من المفترض أن تكون رومنسية سترافقها مواقف غريبة ومضحكة.
Think Like A Man Too يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان.

One Chance
فيلم مبني على قصة حقيقية بطلها التينور Paul Potts الخجول والمنطوي على نفسه والذي يعمل في متجر لبيع الهواتف الخليوية. حلمه الأول والأخير أن يغني أمام عملاق الأوبرا الايطالي لوتشيانو بافاروتي وقد حقق حلمه بمشاركته في مسابقة غنائية للهواة. لم يتمكن Paul من الوصول الى النجومية إلا بعد أن شارك في Britain’s Got Talent بنسخته الأولى عام 2007 والذي يشرف عليه Simon Cowell.
One Chance يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان.

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