شهد جاهدة ...أراجيح للكبار

بيروت_علي حلاّل

أطلقت الفنانة جاهدة وهبي بالتعاون مع شركة "Right Track" ألبومها الجديد تحت عنوان "شهد" في مسرح المدينة في بيروت بحضور الأديبة مي منسى والشاعرة ندى أنسي الحاج.

"سيدتي نت" حضر حفل إطلاق الألبوم والتقى جاهدة في دردشة سريعة:

لماذا اخترت اسم "شهد" للألوم الجديد؟

شهد هو ما اختزنته في قفير صوتي وخبرتي خلال هذه السنوات، وأحببت أن أقدمه للناس بأعسل ما يمكن، وهو من شهد الحب والعشق.

بماذا يختلف هذا الألبوم عن "كتبتني"؟

آمل أن يؤثر بالناس كما فعل ألبوم "كتبتني" وألبوم "نسيان" والالبوم الجديد مختلف من ناحية فكرته، وبنيت هدهدات للكبار والعشاق من خلال قصائد حب للعالم، ولكن عندما دخلنا بمسألة تنفيذ الموسيقي والتوزيع هذه الهدهدات تحولت إلى أراجيح ولذلك سميته "شهد" أراجيح للكبار .

وتابعت: "فكرته مختلفة وتنفيذه الموسيقي مختلف وسجلته في بلجيكا، وحاولت أن أكون قريبة منه للأذن المعاصرة والشباب".

واعتبرت جاهدة نفسها أنها مقلة على الساحة اللبنانية ، ولكنها موجودة على الساحة العربية، وتطمح بأن تصل موسيقاها إلى أبعد ما يمكن لاسيما إلى الشباب.

وختمت جاهدة حديثها بأن هناك ظلام في الفن الحالي، ولكن لا بدّ وأن يأتي يوم وتزول هذه الموجة الحاصلة، ومن يسعى لكسب المال من وراء فنه، ولا يركز على أغانيه فمن المرجح أن تموت الأغنية ولا بد أن يفرض نفسه ومع الزمن تتبلور الأمور، والأغنية المشغولة بطريقة سيئة لن تعيش ومصيرها الزوال.

تجدر الإشارة إلى أنّ ألبوم "شهد" يتضمن 10 أغنيات من ألحان وإنتاج جاهدة ومن كلمات الشعراء : أدونيس ، أنسي الحاج ،طلال حيدر ،محمود درويش، ولّادة بنت المستكفي، فروغ فرخ زاد وبابلو نيرودا وقد قامت وهبه بتسجيله في بلجيكا مع موسيقيين بارزين من أوروبا تحت إدارة الموسيقي العراقي أسامة عبد الرسول الذي أشرف على الإنتاج وشارك في العزف وفي توزيع بعض الأغاني مع المايسترو ديك فان درهرست. أمّا الموسيقببون فهم: على الأكورديون فيليب توريو(شارك أيضاً في التوزيع)، على الكمان مروان فقير، على التشيللو لودة فيركامت، على الكلارينت ماتياس لاغا وعلى الإيقاعات فرنسوا تايلوفر كما شارك كعازفين ضيوف كلّ من بدرو غوريدي على الكلارينت، إيلي معلوف على التار والبزق وحسن حسنوف – صولو كلارينت.