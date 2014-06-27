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إبراهيم دشتي يعقد قرانه في سريّة تامة

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إبراهيم دشتي يعقد قرانه في سريّة تامة إبراهيم دشتي يعقد قرانه في سريّة تامة

الجمعة 27-06-2014 07:18

أعلن نجم ستار أكاديمي في نسخته السادسة المطرب الكويتي إبراهيم دشتي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، قيامه بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني. وقال دشتي: "بعيداً عن صخب الإعلام وأضواء الفن، عقدت قراني على فتاة من خارج الوسط الفني".

يُذكر أنّ دشتي كان قد عاد أخيراً من دبي، بعد مشاورات عدة واختيارات واجتماعات مكثفة، تحضيراً لألبومه الأول مع شركة روتانا، حيث يكمل اختيارات الألبوم مع الملحنين: عبدالله سالم، وحمد القطان، وعبدالله القعود.

 

 

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