وزير خارجية فرنسا يزور الإمارات العربية المتحدة غدا

يتوجه وزير الشئون الخارجية لوران فابيوس غدا إلى أبو ظبى، فى زيارة تستغرق يومين، وتعد هذه هى الزيارة الثانية لفابيوس إلى الإمارات العربية المتحدة خلال هذا العام، حيث سبق وأن قام بزيارتها فى الخامس عشر من يناير الماضى.

وذكرت الخارجية الفرنسية، فى بيان صحفى اليوم، أن الوزير فابيوس سيجرى خلال الزيارة محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك مع نظيره الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأضاف البيان أن المباحثات الفرنسية-الإماراتية ستركز على المشاريع الثنائية الكبرى والوضع الإقليمى، ومن المقرر أن يفتتح فابيوس المقرات الجديدة لسفارة فرنسا فى الإمارات العربية المتحدة، كما سيلتقى مع عدد من الشخصيات الإماراتية وكذلك أعضاء الجالية الفرنسية الكبيرة التى تقيم فى الإمارات العربية المتحدة "20 ألف شخص".

ويعقد رئيس الدبلوماسية الفرنسية مع طلاب جامعة باريس السوربون ـ أبو ظبى، ويزور معرض "نشأة متحف"، الذى يعرض للمرة الأولى للعموم حوالى مئة قطعة فنية حصل عليها متحف اللوفر ـ أبوظبى، وسيتم افتتاح أبواب هذا المتحف الذى هو بمثابة المشروع الرائد للتعاون الفرنسى ـ الإماراتى فى 2015.